Ефремов цинично заявляет, что о решении КС знали все, кроме Яценюка

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ говорит, что знал заранее о решении Конституционного Суда по дате выборов, потому что «мы живем в открытом обществе».

Как передает корреспондент УНИАН, в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявление народного депутат Украины, лидера «Фронта Змін» Арсения ЯЦЕНЮКА, который намерен обратится в Генеральную прокуратуру из-за того, что А.ЕФРЕМОВ знал и рассказал прессе о решении КС еще до официального обнародования этого решения, лидер фракции Партии регионов сказал: «Я желаю ему успехов на этом пути».

По словам А.ЕФРЕМОВА, вчера о решении КС не знал только, наверное, А.ЯЦЕНЮК.

При этом он добавил: «Но, по моему, вчера вечером только одно молодое дарование не знало о данном решении, а остальные все, кто были связаны с политикой, это решение знали».

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул: «Вы же знаете, что мы живем в открытом обществе, и все люди между собой общаются, если нет в руках бумажки, то это не значит, что не знаем, что сделано в парламенте, правительстве и в другой организации».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 ноября, А.ЯЦЕНЮК заявил, что Партия регионов оказывает давление на судей Конституционного Суда Украины. Он пообещал обратится к генеральному прокурору с запросом о том, «как произошло так, что депутат провластной Партии регионов и все провластные партии предварительно, до официального обнародования решения Конституционного Суда, знают о том, какое это решение». А.ЯЦЕНЮК считает считает, что А.ЕФРЕМОВ оказывает давление на судей КС.

Напомним, 18 ноября А.ЕФРЕМОВ заявил, что Конституционный Суд принял решение, согласно которым следующие парламентские выборы должны состояться в октябре 2012 года.

В то же время, КС лишь сегодня утром, 19 ноября, объявил, что признал конституционным законопроект о внесении изменений в Основной Закон относительно проведения очередных выборов народных депутатов, Президента Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских поселковых, городских председателей.

КС установил, что предложение депутатов дополнить Переходные положения Конституции пунктами, в соответствии с которыми очередные выборы в Верховную Раду состоятся в последнее воскресенье октября 2012 года, а выборы Президента - в последнее воскресенье марта 2015 года, отвечают положениям статей 157 и 158 Конституции Украины.