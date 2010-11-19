Яценюк: 50 депутатов успевают за 10 секунд нажать от 6 до 10 кнопок

Народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК (фракция НУ-НС) заявляет, что вчера состоялся «окончательный захват власти Администрацией Президента».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

В частности, А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что вчера «парламентское большинство вместе с Президентом приняло решение относительно отмены такого института голосования, как голосование народных депутатов именными бюллетенями”.

Он отметил, что в такой ситуации парламентскому большинству и Президенту нужно внести следующий законопроект – “о ликвидации ВР, потому что такого насилия над парламентом не было за всю историю Украины».

По словам А.ЯЦЕНЮКА, в связи с принятием вчерашнего решения теперь 50 народных депутатов могут голосованием карточками «получить результат на табло 300, и не только изменить Конституцию Украины».

«Сегодня они изменят Конституцию, а завтра они отдадут часть территории Украины, а послезавтра они объявят Украину совсем другим государством», - заявил А.ЯЦЕНЮК.

Он требует от председателя ВР Владимира ЛИТВИНА и парламентского большинства немедленно включить систему голосования «Рада», которая монтировалась, когда он (А.ЯЦЕНЮК) был председателем ВР, и которая «не дает возможности одному депутату голосовать за десятерых».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что каждый закон, который сегодня принимается в парламенте, «является фальшивым, потому что за него не голосуют народные депутаты, поскольку за него голосует господин ЧЕЧЕТОВ, махая своей рукой, поскольку за него голосуют 50 депутатов, которые успевают за 10 секунд нажать от 6 до 10 кнопок».

«То, что вчера состоялось, - это окончательное завершение захвата власти Администрацией Президента», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он добавил, что «парламент сегодня не нужен, депутатов можно распускать, и на этом, кстати, мы сэкономим серьезные бюджетные средства».

А.ЯЦЕНЮК также отметил, что в такой ситуации целесообразно «провести одну кнопку в кабинет Президента Украины, и эта кнопка будет светиться на табло ВР под знаком «300».

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 ноября, ВР приняла, а Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины».

Данным законом предусмотрено отменить действовавшую раньше норму, о том, что за изменения к Конституции голосуют открытым голосованием путем подачи именных бюллетеней в порядке, установленном Верховной Радой. И дальше в тексте закона также сняты положения, которые действовали раньше относительно открытого голосования путем подачи именных бюллетеней.