Регионал пугает, что Налоговый кодекс могут принять в ускоренном режиме

Верховная Рада Украины может принять Налоговый кодекс «в ускоренном режиме», если оппозиция будет блокировать его принятие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что парламент готов постатейно рассматривать проект Налогового кодекса и «прислушиваться к аргументам, которые есть». Он отметил, что если «кто-то желает блокировать, а такие уже вещи идут, и уже идут заявления от оппозиционных фракций, что «мы не будем голосовать», то вы тогда понимаете, к чему это может привести – этот документ может быть принят в ускоренном режиме». Он подчеркнул, что при таких условиях «ошибки, которые могут быть заложены в этом документе, не будут исправлены».

По словам А.ЕФРЕМОВА, он не воспринимает «демарши, когда говорят, что не будут голосовать за Налоговый кодекс». По его словам, сегодня политическим силам при рассмотрении концептуальных законопроектов необходимо «не разделяться, а объединяться».

По мнению А.ЕФРЕМОВА, оппозиция должна определиться - «мы хотим реформирования государства или мы хотим позу соблюсти в данной ситуации».

«Если позу - то это одно, а если хотим результат получить - то это совершенно другое», - добавил он.

Также лидер фракции Партии регионов сомневается, что на этой неделе ВР успеет рассмотреть более 70 законопроектов, которые предусмотрены в порядке дня работы.