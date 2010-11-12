Хмельницкий губернатор говорит, что у него тоже давление скачет

Председатель Хмельницкой областной государственной администрации Василий ЯДУХА считает, что председатель областной ТИК Василий ПАЛАШ «играет в политические интриги».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯДУХА заявил на пресс-конференции, комментируя заявление председателя ТИК об отставке.

“Я читал его высказывание (ПАЛАША - УНИАН) о том, что у него скачет давление, что он посещает больницу. У каждого из нас также скачет давление, и никто от этого не застрахован. Это представитель от ВО “Батькивщина”, который играет в политические интриги”, - сказал губернатор.

Председатель ОГА уверен, что именно “из-за неполного соответствия занимаемой должности В.ПАЛАША были проблемы с печатью избирательных бюллетеней”.

В.ЯДУХА не исключает, что после завершения избирательного процесса будет поставлена оценка работе председателя областной ТИК.

“Мы обязательно выясним: почему В.ПАЛАШ брал домой печать и не являлся на заседания комиссии? По-видимому, кто-то ему давал такие указания. Компетентные органы должны это выяснить”, - отметил председатель ОГА.

Как сообщал УНИАН, председатель Хмельницкой областной территориальной избирательной комиссии В.ПАЛАШ 8 ноября написал заявление об увольнении. “Я написал заявление из-за ухудшения состояния здоровья и передал его в ЦИК”, - сообщил он.

Председатель ТИК отметил, что во время подсчета голосов попал в больницу. “Впервые в жизни во время выборов попал в кардиодиспансер с повышенным артериальным давлением 210 на 110. До сих пор сижу на таблетках”, - сказал он.