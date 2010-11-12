Аваков проиграл апелляцию?

Киевский апелляционный административный суд отклонил иск кандидата на должность Харьковского городского головы от ВО «Батькивщина» Арсена АВАКОВА, в котором он жаловался на бездеятельность Центральной избирательной комиссии.

Об этом стало известно корреспонденту УНИАН из достоверных источников.

В то же время УНИАН не удалось подтвердить эту информацию в самом суде, а также у приближенных к А.АВАКОВУ источников. Там не отвечают телефоны.

Как сообщал УНИАН, в иске, который был подан 10 ноября, А.АВАКОВ требовал признать противоправной бездеятельность ЦИК относительно нерассмотрения ранее поданной им жалобы на бездеятельность Харьковской территориальной избирательной комиссии.