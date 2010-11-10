Мэром Могилев-Подольского стал гражданин Молдовы?

"Наша Украина" требует выяснить, почему мэром Могилев-Подольского Винницкой области стал гражданин Молдовы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Наша Украина”, по предварительным подсчетам, в выборах на должность городского председателя Могилев-Подольского победил кандидат от Партии регионов, который оказался гражданином Молдовы.

По словам члена политсовета «Нашей Украины», действующего городского председателя Могилев-Подольского Михаила САВОЛЮКА, кандидат в мэры Петр БРОВКО подал в Могилев-Подольскую ТИК заведомо неправдивую информацию, указав в своих автобиографичных данных украинское гражданство.

Как утверждают в “Нашей Украине”, в 1994 году П.БРОВКО, 1960 года рождения, получил гражданство Молдовы. По прописке кандидат на должность городского председателя до сих пор «проживает» в селе Дондушень (Молдова) на улице Индепенденцей, дом 72.

«Согласно украинскому законодательству господин БРОВКО не имел права выдвигаться в мэры», - отметил М.САВОЛЮК.

Как отмечается в сообщении, группа кандидатов на должность городского председателя, в том числе и представитель «Нашей Украины», обращались в теризбирком с требованием снять с выборов гражданина Молдовы, однако комиссия оставила жалобу без рассмотрения.

Не получив ответа от комиссии, участники избирательной кампании обратились в Киевский апелляционный административный суд, потому что Винницкий административный суд отказался рассматривать их заявление.

В воскресенье, 7 ноября, Киевский апелляционный административный суд заставил Винницкий административный суд рассмотреть заявления кандидатов и принять законное решение, подчеркнули в “Нашей Украине”.

Следовательно, по словам М.САВОЛЮКА, Винницкий суд своим решением должен обязать ТИК рассмотреть заявление жалобщиков, а материалы дела о факте незаконного участия в выборах мэра Могилев-Подольского гражданина другого государства – направить в правоохранительные органы для проверки.

«Когда правоохранительные органы докажут, что БРОВКО – гражданин Молдовы, тогда будет возбуждено уголовное дело со всеми последствиями», - заявил М.САВОЛЮК.

Если расследование подтвердит информацию об иностранном гражданстве П.БРОВКО, теризбирком должен будет отменить результаты выборов на должность городского председателя в Могилев-Подольском и назначить повторные выборы, отметили в “Нашей Украине”.