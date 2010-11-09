Лукьянов: страх за собственную шкуру движет сейчас Тимошенко

Народный депутат Украины от Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ убежден, что экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО должен понести ответственность за свои поступки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Партии регионов, переданном УНИАН.

Депутат считает, что принцип «Закон один для всех» должен действовать для всех граждан, не исключая экс-министра. «К тому же, он (Ю.ЛУЦЕНКО – УНИАН) сам его (упомянутый принцип – УНИАН) неоднократно поднимал на щит. На что же он теперь обижается?» – отметил парламентарий.

«Не надо делать из этого какую-то пиар-акцию. Просто нужно понимать, что человек этот был нечестен, непорядочен и должен нести ответственность за действия, подпадающие под признаки уголовных преступлений», – добавил В.ЛУКЬЯНОВ.

По его мнению, попытки оппозиции представить возбуждение дела в отношении Ю.ЛУЦЕНКО как политические преследования – бесперспективны, поскольку политическая сила Ю.ЛУЦЕНКО не имеет поддержки граждан. «Их результаты (на выборах – УНИАН) всегда наглядно показывали то, чем на самом деле является ее «вождь», а именно – ноль без палочки. Он им был и остается сейчас», – заявил «регионал».

Комментируя защиту экс-главы МВД со стороны представителей БЮТ, В.ЛУКЬЯНОВ отметил, что в этом нет ничего удивительного. «Потому что ТИМОШЕНКО понимает, что те действия, которые совершала она, тоже квалифицируются Уголовным кодексом как преступления. А значит, рано или поздно им может быть дана оценка компетентными органами… Так что страх за собственную шкуру, а отнюдь не геройство в защите других мелких жуликов, движет сейчас ТИМОШЕНКО, отдающей себе отчет в том, что очередь может дойти и до нее», – сказал депутат.

Он также высказал надежду, что новое руководство Генпрокуратуры, «наконец, проведет полное и объективно расследование «художеств» ЛУЦЕНКО, а окончательную точку поставит суд».

Как сообщал УНИАН, в отношении Ю.ЛУЦЕНКО возбуждено уголовное дело по ст. 191 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завледение им путем злоупотребления служебным положением).

Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на самого бывшего министра внутренних дел, который сообщил, что 5 ноября он был вызван в Генеральную прокуратуру, где ему было предъявлено постановление о возбуждении дела.

Ряд оппозиционных политсил, в частности, Блок Юлии Тимошенко и возглавляемая ею партия «Батьківщина», заявили, что возбуждение уголовного дела в отношении Ю.ЛУЦЕНКО является давлением на оппозицию и преследованием оппозиционных политиков.