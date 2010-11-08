Прокуратура перевела Луценко из статуса свидетеля в обвиняемого

5 ноября в отношении экс-министра внутренних дел Юрия Луценко было возбуждено уголовное дело и с него взята подписка о невыезде. Он подозревается в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением. Коммерсанту-Украина господин Луценко сообщил, что дело возбудили по политическим мотивам.

Как сообщил вчера Юрий Луценко, это дело сейчас переквалифицировано, руководство ГПУ создало "специальную мобильную группу из следователей по особо важным поручениям", а с него была взята подписка о невыезде.

"5 ноября, не теряя времени, мне предъявили постановление о возбуждении уголовного дела и сообщили, что из свидетеля я сразу превращаюсь в обвиняемого. По версии ГПУ, министр Луценко, руководящий коллективом в 300 тыс. человек с ежегодным бюджетом ведомства в 8 млрд грн, вступил в сговор со своим водителем, чтобы похитить из бюджета порядка 40 тыс. грн., – рассказал экс-глава МВД. – И теперь, несмотря на полнейшую абсурдность подозрений, это стало уголовным делом №1 в Украине".

Как сообщил УНИАН информированный собеседник, завтра в 11.00 Ю.Луценко придет для дачи пояснений следователю Генеральной прокуратуры в главное следственное управления ГПУ на улице Борисоглебской.

Уголовное дело в отношении бывшего главы МВД Юрия Луценко возбуждено по ч. 3 ст. 191 ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.

"Примерно десять дней назад один из руководителей Партии регионов предупредил меня: если я не перестану публично поддерживать БЮТ и ее лидера, у меня возникнут проблемы, – добавил Ю.Луценко. – И эти проблемы действительно возникли: в пятницу, 5 ноября, я был неожиданно вызван в Генпрокуратуру (ГПУ) по поводу пенсии своего водителя, которая в последнее время стала объектом работы сотни сотрудников правоохранительных органов".

Как сообщал УНИАН, 27 октября Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту злоупотребления властью или служебным положением служебными лицами МВД в период руководства им Юрия ЛУЦЕНКО, которые оформили на работу в милицию водителя экс-руководителя ведомства.

По словам заместителя министра МВД Украины, начальника Главного следственного управления Василия ФАРИННИКА, нарушение заключается в том, что человек в течение двух лет с момента трудоустройства в органы внутренних дел получил специальные звания от капитана до подполковника, получал немалую заработную плату. Кроме того, общий стаж работы водителем этого человека составляет 22 года, и он был зачтен как общий стаж работы в милиции. «Ясно, без министра, без должностных лиц кадровой службы этого нельзя было сделать», - сказал В.ФАРИННИК.