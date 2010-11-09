Организаторы конкурса им.Яцыка сказали, кто дал деньги и козырь

Проведение в Украине нынешнего XI Международного конкурса по украинскому языку им. Петра Яцыка на высоком уровне стал возможным благодаря мощной финансовой поддержке лидера «Батьківщини» Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил исполнительный директор Лиги украинских меценатов, секретарь Совета Национального союза писателей Украины, сопредседатель Международного конкурса по украинскому языку им. Петра Яцыка Михаил СЛАБОШПИЦКИЙ, открывая конкурс.

ХІ Международный конкурс по украинскому языку был открыт сегодня на родине известного мецената Петра Яцыка, в селе Верхнее Синевидное Сколивского района Львовской области.

Министерство образования Украины саботировало проведение этого конкурса, напомнил М.СЛАБОШПИЦКИЙ. «Это беспрецедентный случай, такого не было десять лет подряд. Встревоженная украинская общественность обратилась с открытым письмом к министру образования Дмитрию ТАБАЧНИКУ, но ответа так и не получила. Мы обратились через прессу - ответа снова не было», - утверждает сопредседатель Международного конкурса.

Несмотря на такую позицию власти, конкурс таки проходит в тридцати странах мира, где живут украинцы, отметил он.

По словам М.СЛАБОШПИЦКОГО, поддержка Ю.ТИМОШЕНКО стала настоящей неожиданностью для организаторов. “Это была неожиданность, настоящая сенсация. Я написал письма всем проукраинским политикам и даже тем, которые себя так будут позиционировать, но откликнулась только Ю.ТИМОШЕНКО и вчера пожертвовала нам фактически половину нашего конкурсного бюджета”, - рассказал М.СЛАБОШПИЦКИЙ перед открытием конкурса.

«Я имею теперь моральный козырь к нашим политикам. Буду спрашивать остальных: «А сколько ты выделил на выборы, на биг-борды? Отдай эти деньги детям, поскольку это инвестиция в украинский патриотизм!», – отметил сопредседатель Международного конкурса по украинскому языку им. Петра Яцыка.

По его словам, особенно важно то, что Ю.ТИМОШЕНКО помогла конкурсу после избирательной кампании, не строя на этом предвыборный пиар.

Справка УНИАН. Петр Дмитриевич Яцык (7 июля 1921 г. - 8 ноября 2001 г.) - канадский предприниматель украинского происхождения, меценат и филантроп, известный своим весомым вкладом в финансирование украиноведения на Западе. Среди самых главных проектов, профинансированных П.Яцыком: Украинский научный институт Гарвардского университета, Энциклопедия украиноведения, Международный конкурс знатоков украинского языка, Канадский институт украинских студий.