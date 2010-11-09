Закононпроект о языках забраковал еще один институт

Научные работники Института политических и этнонациональных исследований имени Кураса Национальной академии наук Украины негативно оценили проект закона «О языках в Украине», внесенный в Верховную Раду народными депутатами Александром ЕФРЕМОВЫМ (Партия регионов), Петром СИМОНЕНКО (КПУ) и Сергеем ГРИНЕВЕЦКИМ (Блок Литвина). Заключение сделано по обращению председателя парламента Владимира ЛИТВИНА к НАНУ.

Текст экспертного заключения попал в редакцию еженедельника «Зеркало недели», и опубликован на сайте газеты.

«Принятие проекта является нецелесообразным, поскольку вместо общественного компромисса и стабильности оно привело бы лишь к ухудшению ситуации в языковом участке...», - говорится в документе. Эксперты из Института имени Кураса констатируют „противоречие между декларируемой направленностью на защиту прав граждан и реальным содержанием законопроекта, которое утверждает права одной языковой группы за счет другой”.

Эксперты критикуют понимание авторами законопроекта Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. Проект, по их мнению, „применяет к решаемой украинской проблеме международный инструмент, предназначенный совсем для других потребностей, то есть для защиты языков, которые по степени распространения невозможно сравнить с русским языком в Украине...” В результате произвольной трактовки Хартии „русский язык получает возможности официального применения почти на всей территории страны, становясь, по сути, вторым государственным языком... Представленные проекты (анализируется еще и проект Нестора ШУФРИЧА) предлагают, с одной стороны, слишком большую общую территорию официального признания региональных языков, а с другой - небольшие шансы для реального применения всех языков, кроме русского. Кроме официального применения русского языка на определенных территориях, проект ЕФРЕМОВА предоставляет широкие возможности его использования в масштабах всей страны, еще больше ставя его, таким образом, в особое положение, сравнимое с положением государственного языка”.

Главным механизмом предоставления русскому языку преимущества над украинским, по мнению научных работников, является „отказ регулирования применения языка в негосударственной сфере, что означает согласие государства на свободную конкуренцию языков, в которой, учитывая лучшие стартовые условия, неизбежно будет побеждать русский... Владельцы смогут свободно выбирать языки в частных учебных заведениях, на телеканалах, радиостанциях, в кинотеатрах и тому подобное. Опыт предыдущих лет показывает, что отсутствие такого регулирования приводит к господству русского языка и маргинализации украинского. Главной причиной рыночного преимущества русского является то, что намного большее количество людей желают или, во всяком случае, готовые потреблять продукты на этом языке, в частности через возможность использования русскоязычных продуктов на рынках нескольких стран, в частности наибольшем - российском. А, следовательно, государство должно применять определенные механизмы, которые обеспечивали бы соответствующее численности носителей языка применение украинского... Такие механизмы «позитивной дискриминации» применяли и применяют во многих демократических стран, в частности и относительно своих официальных языков”.

Вместо этого авторы законопроекта, отмечают научные работники, стремятся не только обеспечить право части граждан применять русский язык, но и „сберечь унаследованную от советских времен практику активного или, по крайней мере, пассивного применения этого языка почти всеми гражданами, которое умеренная языковая политика времен независимости не устранила. В то же время законопроект не содержит никаких механизмов преодоления характерной в настоящее время для украинского общества асимметрии двуязычности, то есть увеличение количества русскоязычных граждан с активным знанием государственного языка. Иначе говоря, вместо защиты языковых прав граждан намереваемся здесь увековечить последствия советской политики русификации”.

Ранее негативную оценку законопроекту ЕФРЕМОВА-СИМОНЕНКА-ГРИНЕВЦКОГО дали научный совет Национального университета «Киево-Могилянская академия», Институт украинского языка НАНУ и Институт языковедения имени Потебни.