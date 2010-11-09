В БЮТ решили, что Пшонка «поклонился» Януковичу головой Луценко

Блок Юлии Тимошенко и партия «Батьківщина» заявляют о своей поддержке и солидарности с экс-министром внутренних прав, лидером “Народной самообороны” Юрием ЛУЦЕНКО, и выражают убеждение, что “путь запугивания и шантажа, избранный командой ЯНУКОВИЧА, не сломает его и не вынудит изменить свою принципиальную позицию”.

Как отмечается в заявлении, переданном агентству УНИАН пресс-службой БЮТ, преследование Ю.ЛУЦЕНКО лишено каких-либо правовых оснований, носит исключительно политический характер, имеет все признаки целенаправленных политических репрессий против одного из наиболее последовательных оппозиционеров.

Возбуждение уголовного дела против Ю.ЛУЦЕНКО и избрание меры пресечения в виде подписки о невыезде “очень похожие на благодарность нового генерального прокурора ПШОНКИ своему куму ЯНУКОВИЧУ за назначение на эту должность. Не далее как в субботу господин ПШОНКА заявил, что является, в первую очередь, «членом команды по выполнению всех тех решений, которые принимает Президент». С первых дней работы в новой должности кум ЯНУКОВИЧА начал воплощать свое кредо в жизнь, считают в БЮТ и партии «Батьківщина».