В ЦИК заявляют о страшном регрессе и глухоте ВР

Заместитель главы Центризбиркома Андрей Магера заявляет, что выборы-2010 были чуть ли не самыми ужасными, начиная с 2004 года.

Главной причиной он считает несовершенство закона о местных выборах, сказал Магера в эфире ТВі.

"Были неоднократные наши (ЦИК) обращения относительно усовершенствования, относительно изменений в избирательное законодательство, но победила так называемая политическая целесообразность в зале Верховной Рады... Голос ЦИК не хотят слышать в парламенте", - цитирует Магеру пресс-служба канала.

Заместитель главы ЦИК отметил регресс избирательного законодательства в сторону прошлого в наихудших его проявлениях.

Магера убежден, что ситуацию к лучшему могло бы изменить принятие Избирательного кодекса, "который бы вобрал положение всех существующих избирательных законов".

Заместитель главы ЦИК отметил, что в парламенте уже год находится без рассмотрения проект Избирательного кодекса, который был наработан парламентской рабочей группой, которая состояла из представителей всех фракций.

Также Магера отметил, что Центральная избирательная комиссия с нетерпением ждет решения Конституционного Суда относительно законопроекта об изменениях в Конституцию в части, которая касается времени проведения очередных выборов.

"Но, если допустить, что такого решения быть не может при определенных обстоятельствах, в таком случае мы будем совещаться с коллегами и выходить на то решение, которое будет соответствовать требованиям Конституции и закона", - сказал Магера

Украинская правда