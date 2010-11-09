Кандидат в мэры заявляет об угрозах в свой адрес

Кандидат на должность городского председателя Каменец-Подольского Ростислав ЯРЕМА заявил, что ему угрожают.

Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН.

“После представления заявлений в административный суд и прокуратуру, получил sms с угрозой: “ЯРЕМА успокойся, думай о жизни, а не о мэрстве”. Сейчас правоохранительные органы выясняют личность приславшего это письмо”, - сказал он.

Он также предположил, что городская ТИК умышленно пытается подтасовать результаты выборов.

“Партийные штабы хорошо владеют информацией: в соответствии с “мокрыми” протоколами, за мою кандидатуру проголосовало 8073 избирателей, за СИМАШКЕВИЧА - 7036, за ВОЛОШИНУ - 5811. Интересно, что в день голосования не были составлены никакие акты о нарушениях на выборах. Почему сейчас, по непонятным мне причинам, происходят такие вещи?” - удивляется он.

Как сообщал УНИАН, с 5 ноября Каменец-Подольская городская ТИК проводит пересчет голосов за кандидатов на должность мэра города.

Председатель городской избирательной комиссии Каменец-Подольского Татьяна ОСТАФИЙЧУК прогнозирует на 9 ноября объявление официальных результатов выборов городского председателя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам.

“Если сегодня (8 ноября) будет завершен пересчет по участкам, то завтра объявим результаты выборов мэра. На данный момент уже полностью подсчитаны голоса в областной совет, завершается подсчет в городской совет по многомандатному округу”, - сказала она.

Обзор событий вокруг конфликтного подсчета читайте тут