Выборы в Каменце-Подольском: когда голос не имеет значения?

Харьковский избирательный синдром “Кернеса-Авакова” не обошел туристический город Каменец-Подольский. Здесь уже третий день городская ТИК проводит повторный пересчет голосов избирателей за кандидатов на должность городского председателя. И каждый день наталкивается на интересные находки. Сама же работа теризбиркома отражает полную избирательную дезорганизацию и апатию к результатам волеизъявления каменчан.

Когда голос не имеет значения

Первопричину таких событий стоит искать в нейтрализации перед выборами действующего городского председателя Анатолия Нестерука. Он, по неофициальным данным, имел все шансы повторно победить. Однако городская ТИК не позволила ему участвовать, ссылаясь на то, что он находится в Хмельницком СИЗО и не может лично подать документы на регистрацию.

Впрочем, именно голосование в Каменце-Подольском напоминало игру в одни ворота: каменчане отдавали предпочтение графе “Не поддерживаю ни одного из кандидатов”. На отдельных участках “противсехи” имели полное преимущество. Чего не скажешь о самих кандидатах на должность городского председателя, которых были семеро. Из них наиболее узнаваемы секретарь горсовета Валентина Волошина, экс-глава Каменец-Подольской райгосадминистрации Ростислав Ярема и первый заместитель главы ГНА в области Михаил Симашкевич. Госпожа Волошину “Батькивщина” со всеми почестями в недешевой Каменец-Подольской гостинице “7 дней” выдвинула кандидатом в мэры. Для члена ЕЦ Яремы - это принципиальная попытка проверки своего рейтинга. Кандидат от “Сильной Украины” Симашкевич отстаивает не только честь мундира областной налоговой, но и непосредственное доверие поддержавшего его самого губернатора Василия Ядухи.

Однако с подсчетом голосов в Каменце-Подольском происходят странные вещи. 2 ноября в мусорнике рядом с одним из участков найдено 150 избирательных бюллетеней на должность городского председателя. Такую информацию подтвердил прокурор города Сергей Ромась. По его словам, сообщение об этом факте поступило в понедельник после 21.50. Теперь, по его словам, проверку проводит милиция. Следует дождаться результатов экспертизы бюллетеней, чтобы узнать, являются ли они оригинальными документами. “Если бюллетени окажутся настоящими, может быть возбуждено уголовное дело, а результаты выборов на этом участке могут быть признанные недействительными”, - предположил прокурор.

4 ноября на заседании городской территориальной избирательной комиссии председатель ТИК Татьяна Остафийчук сообщила, что в мусорнике найдено еще 360 избирательных бюллетеней по выборам городского председателя на территории участка №41 в Старом городе. По ее словам, к ней обратились представители правоохранительных органов с просьбой предоставить по 5 экземпляров неиспользованных бюллетеней, чтобы провести экспертизу найденных.

Такая ситуация не нравится кандидату Ростиславу Яреме. Он обвинил городскую ТИК в бездействии и преднамеренном затягивании результатов. “Мне, как кандидату на должность городского председателя Каменца-Подольского, непонятно, почему председатель ТИК медлит с оглашанием результатов, почему на одном из избирательных участков больше двух дней считают голоса, почему по тридцать раз переписывают протоколы, почему своей бездеятельностью ТИК возмущает общину? Какая цель? Если оттянуть время, то для чего? Если у городской территориальной комиссии есть сомнения, то официальные жалобы нужно рассматривать и принимать решение о пересчетк голосов, а не проводить заседания в телефонном режиме”, - отметил он.

Что касается повторного пересчета голосов, председатель Хмельницкого областного отделения Комитета избирателей Украины Юрий Ануфриев прогнозирует, что в Каменце-Подольском подсчет результатов выборов городского председателя затянется еще на неделю. “В городскую ТИК обратилась Партия регионов, кандидат на должность городского председателя от “Сильной Украины” Михаил Симашкевич с просьбой пересчитать голоса избирателей за кандидатов на должность городского председателя Каменца-Подольского. Поскольку, в городе насчитывается 46 участков, процесс затянется еще на неделю”, - сказал он.

Охота на Ярему?

В ходе пересчета голосов обнаружены первые несоответствия. В частности, на УИК №1 в нескольких бюллетенях в фамилии одного из кандидатов найдена ошибка. Кроме того, практически на каждом участке члены ТИК находят значительное количество фальшивых и недействительных бюллетеней. Причем все они в пачке одного кандидата - Яремы. По словам господина Яремы, городская ТИК умышленно пытается подтасовать результаты выборов. “Партийные штабы хорошо владеют информацией: в соответствии с “мокрыми” протоколами, за мою кандидатуру проголосовало 8073 избирателей, за Симашкевича - 7036, за Волошину - 5811. Интересно, что в день голосования не было составлено никаких актов о нарушении на выборах. Почему сейчас, по непонятным мне причинам, происходят такие вещи?” - удивляется он. И добавляет: что после подачи заявлений в административный суд и прокуратуру, получил СМС с угрозой: “Ярема успокойся, думай о жизни, а не о мэрстве”.

На фоне поствыборных событий напрашиваются несколько выводов. Во-первых, не исключение, что в Каменце-Подольском разыгрывается сценарий признания результатов голосования на должность мэра недействительным. Во-вторых, работа и поведение городской ТИК выглядит вялой и несогласованной. Об этом ярко свидетельствует факт того, что председатель ТИК Татьяна Остафийчук на следующий день после голосования закрыла теризбирком и вместе с членами комиссии ушла отдыхать. В-третьих, настораживает реакция правоохранительных органов, от которых не слышно ни одного заявления. Не затишье ли перед бурей?

Виталий Тараненко