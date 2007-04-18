Печерский суд оставил без рассмотрения иск БЮТ о бездействии ЦИК

Печерский районный суд г. Киева оставил без рассмотрения иск избирательного блока политических партий „Блок Юлии Тимошенко” к Центральной избирательной комиссии о признании противоправной бездеятельности относительно несоздания в определенный избирательным законодательством Украины срок окружных избирательных комиссий.

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, суд сегодня принял соответствующее решение.

Кроме того, в связи с тем, что заявление оставлено без рассмотрения, не удовлетворена просьба БЮТ обязать ЦИК в трехдневный срок с момента вступления в силу постановления суда по данному делу создать окружные избирательные комиссии, которые будут осуществлять подготовку и проведение внеочередных выборов народных депутатов Украины, проведение которых назначено на 27 мая 2007 года.