Партия регионов требует для оппозиции тюрьмы

Целый ряд действий оппозиции имеет уже не политический характер, а подпадает под квалификацию серьезных уголовных преступлений.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Партии регионов, размещенной на официальном сайте партии.

“Речь идет, в частности, о препятствии правосудию, угрозах в адрес членов Конституционного Суда, препятствия в свободном прохождении в зал заседаний, попытках блокировать помещение зала заседаний, невыполнение требований работников милиции”, отмечают авторы заявления.

По версии пресс-службы Партии регионов, “неустановлены лица, которые представлялись помощниками народных депутатов от оппозиции, совершили избиение и оскорбляли достоинство народных депутатов, которые представляли возле Конституционного Суда Коалицию национального единства”. При этом пресс-служба обращает внимание на то, что правонарушители действовали под флагами БЮТ, НСНУ и „Народной самообороны”.

Пресс-служба Партии регионов также отмечает, Конституционный Суд, несмотря на все события, продолжает свою работу. “Большинство судей, в конце концов, приняли участие в заседании, независимо от того, по какой квоте они попали в этот институт. Это является проявлением гражданской и профессиональной совести в это трудное для Украины время”, - говорится в заявлении.