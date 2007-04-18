Ющенко предлагал Жовтяку пост заместителя секретаря СНБО

Евгений ЖОВТЯК, которого Верховный суд Украины восстановил в должности председателя Киевской областной государственной администрации, намерен обратиться в Государственную исполнительную службу в связи с невыполнением Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО решения ВСУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Е.ЖОВТЯК сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он объяснил, что обратиться в Государственную исполнительную службу может только после того, как материалы дела будут возвращены на хранение в архив суда первой инстанции, куда он обратится с просьбой выдать исполнительное письмо, на основании которого возможно обращение в ГИС.

Е.ЖОВТЯК допускает, что материалы дела могут быть переданные в райсуд на протяжении 10 дней. “Если до тех пор не будет выдан указ во исполнение решения суда о моем восстановлении на работе, очевидно, что я обращусь в Государственную исполнительную службу”, - сказал Е.ЖОВТЯК.

Он отметил, что решение ВСУ вступает в силу не тогда, когда стороны его получили, а тогда, когда оно объявлено на судебном заседании.

“Представители Президента были на этом судебном заседании, они его (решение суда -УНІАН) слышали, они имели возможность записать это решение на технические средства, которые были у них при себе, следовательно, никаких оснований не выполнять это решение на протяжении более чем полумесяца нет”, - отметил он.

Е.ЖОВТЯК выразил убеждение, что решение о восстановлении его в должности губернатора Киевской области будет принято, и после этого состоится его встреча с Президентом, где, очевидно, будет обсуждаться вопрос его возможной отставки на основании личного заявления об отставке. По словам Е.ЖОВТЯКА, после того, согласно действующему законодательству, по предложению премьер-министра Кабинет министров вносит представление Президенту относительно председателя областной администрации. “Я думаю, что это будет та дилемма для нашего Президента - или он захочет видеть на этом посту меня, или захочет назначить человека, которого подаст Кабинет министров”, - сказал Е.ЖОВТЯК.

Он также отметил, что ни один другой вариант, чем восстановление его в должности, не будет им воспринят.

Е.ЖОВТЯК заверил, что не ведет никаких переговоров о другом месте работы, поскольку такие переговоры будут означать нарушение Конституции, и решение суда выполнено не будет.

”Не нарушать Конституцию можно только единственным способом – восстановить меня в должности, после этого я открыт к любым переговорам относительно дальнейших шагов моих и Президента в этой истории”, - добавил он. При этом Е.ЖОВТЯК не исключил, что Президент предложит ему продолжить исполнение своих обязанностей.

Он также признался, что Президент предлагал ему должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. “Я ответил, что не торгуюсь за должности, а добиваюсь торжества Конституции Украины, которая требует выполнения решения суда. После этого выполнения я могу говорить и о своей отставке, и о других должностях”, - заверил Е.ЖОВТЯК.

Он также отметил, что от подачи жалобы в Европейский суд его сдерживает формулировка, что дело будет открыто против Украины. “Единственное, что сдерживает меня от подачи жалобы, что она не будет рассматриваться как “ЖОВТЯК против советников Президента”, а как “ЖОВТЯК против Украины”. Единственная формулировка “против Украины” меня сдерживает от подачи такой жалобы в Евросуд, поэтому я буду пытаться применить все возможности внутри Украины, чтобы не прибегать к такому крайнему шагу”, - отметил он.

Е.ЖОВТЯК считает, что его дело в Европейском суде не будет тянуться годами, как на это надеются советники Президента, а будет рассмотрено достаточно быстро.

Он убежден, что решение будет принято по сокращенной процедуре, поскольку в Европейском суде уже собралось много жалоб относительно невыполнения решений украинских судов.

Как сообщал УНИАН, Е.ЖОВТЯК возглавлял Киевскую областную государственную администрацию с февраля 2005 года по май 2006 года. 24 мая Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом освободил Е.ЖОВТЯКА от этой должности. Считая свое освобождение незаконным, Е.ЖОВТЯК подал иск в суд.

13 марта 2007 года Верховный Суд Украины после завершения длительной судебной процедуры оставил в силе решение низших судебных инстанций, которыми Е.ЖОВТЯК был восстановлен в должности. ВС пришел к выводу, что при освобождении Е.ЖОВТЯКА от должности губернатора Президент нарушил ст.19 Конституции Украины, Закон “О местных государственных администрациях” (ст.9 закона) и Закон “О государственной службе” (ст.30 закона).

После этого Президент В.ЮЩЕНКО и руководящие работники Секретариата Президента неоднократно заявляли о готовности выполнить решение суда, но только после его официального получения.

В Секретариате Президента 16 апреля УНИАН сказали, что постановление ВС пока не получено. По словам заместителя главы Секретариата Президента Игоря ПУКШИНА, здесь ожидают, что решение суда о восстановления в должности Е.ЖОВТЯКА уже в ближайшее время поступит. “Я знаю, что оно (постановление – УНИАН) подписано и направлено (в СП - УНИАН)”. “Если постановление поступит, сразу будет подписан указ Президента. В тот же день”, - сказал он, отказавшись, однако, уточнить содержание указа и сославшись на то, что решение должен принимать Президент.