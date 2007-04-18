Председателю КС досталось три сосиски и две корочки хлеба

Председатель Конституционного Суда Иван Домбровский рекомендует всем участникам процесса по рассмотрению представления 53 депутатов о конституционности указа Президента Виктора Ющенко о роспуске Верховной Рады приносить с собой обед.

Такую рекомендацию Домбровский выразил после перерыва на обед.

«Я понимаю, что не все успели пообедать, поскольку заблокированы все подъезды. Мне самому досталось три сосиски, два кусочка хлеба, поэтому я рекомендую приносить с собой «тормозок», – сказал Домбровский.

На данный момент КС слушает доклад представителя Президента в суде Владимира Шаповала.

Как сообщалось, Конституционный Суд не мог вовремя начать рассмотрение представления 53 депутатов о конституционности указа Президента Виктора Ющенко о роспуске Верховной Рады из-за отсутствия кворума судей.

4 тыс. сторонников коалиции и оппозиции блокировали вход в КС.

Обком со ссылкой на Украинские новости