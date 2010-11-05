Янукович: чем чаще я буду встречаться с Поповым, тем хуже для него

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил органам власти Киева разработать стратегический план развития инфраструктуры столицы и решить пакет проблемных вопросов Киева, в частности в транспортной сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в своем выступлении на торжественном собрании по случаю 50-летия Киевского метрополитена.

«Главной задачей для новой киевской власти, я считаю, разработку инфраструктуры города Киева», - сказал глава государства. По его словам, в рамках этого перед столичной властью стоит ряд масштабных задач, в частности в рамках подготовки к Евро-2012.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, речь идет о развитии международного аэропорта «Киев», строительстве новых и реконструкции существующих транспортных развязок, мостовых переходов, продолжении сети метро, строительстве гостиниц и т. п.

Президент заявил, что требование к решению этих и других проблемных вопросов столицы будет изложено в его соответствующем поручении столичным органам власти.

«Мы системно каждую неделю с господином – первым заместителем городского председателя ПОПОВЫМ – рассматриваем все вопросы, касающиеся Киева. И я уверен в том, что чем чаще мы будем встречаться, тем это будет для него хуже. Лучше, чтобы он ходил ко мне хотя бы один раз на месяц – сначала, а затем и один раз в год», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.