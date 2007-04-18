Азарова и Кинаха выселяют из Кабмина
На эти цели предусмотрено 13 миллионов гривен
Кабмин выселяет из здания на Грушевского два министерства. Официальный предлог — ремонт и нехватка места для совещаний.
Сменить адреса будут вынуждены Минфинансов и Минэкономики, возглавлемые соответственно Николаем Азаровым и Анатолием Кинахом. Секретариат Кабмина, занимающийся переездом, уже выделил этим ведомствам несколько зданий в центре столицы. Минфин разместится на улице Межигорской. Там строится новое административное здание. А Минэкономики переселится в два здания на бульваре Дружбы народов. Сейчас выселение министерств из дома правительства проводится под предлогом ремонта. По словам начальника управления финансов и отчетности секретариата Кабмина Александра Ворона, в текущем году на эти цели предусмотрено 13 миллионов гривен. Ремонт может длиться более двух лет. Однако не исключено, что ремонт офиса правительства вызван желанием чиновников секретариата правительства занять дополнительные площади.