Азарова и Кинаха выселяют из Кабмина

Кабмин выселяет из здания на Грушевского два министерства. Официальный предлог — ремонт и нехватка места для совещаний.

Сменить адреса будут вынуждены Минфинансов и Минэкономики, возглавлемые соответственно Николаем Азаровым и Анатолием Кинахом. Секретариат Кабмина, занимающийся переездом, уже выделил этим ведомствам несколько зданий в центре столицы. Минфин разместится на улице Межигорской. Там строится новое административное здание. А Минэкономики переселится в два здания на бульваре Дружбы народов. Сейчас выселение министерств из дома правительства проводится под предлогом ремонта. По словам начальника управления финансов и отчетности секретариата Кабмина Александра Ворона, в текущем году на эти цели предусмотрено 13 миллионов гривен. Ремонт может длиться более двух лет. Однако не исключено, что ремонт офиса правительства вызван желанием чиновников секретариата правительства занять дополнительные площади.

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