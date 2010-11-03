Тигипко насчитал 4 проблемных вопроса на переговорах с МВФ

В переговорах Украины и МВФ относительно предоставления очередного транша кредита есть четыре проблемных вопроса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам в Кабинете министров Украины вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

«Я могу сказать, что есть четыре основных вопроса, который, я думаю, мы будем обсуждать», - сказал С.ТИГИПКО.

Он отметил, что среди этих вопросов, в частности, выполнение государственного бюджета Украины. Кроме того, С.ТИГИПКО допускает, что на переговорах будет подниматься вопрос выполнения бюджета НАК «Нафтогаз Украины». «Есть замечание и предложения Международного валютного фонда в Налоговый кодекс», - добавил он.

Также, по словам вице-премьер-министра, МВФ и Украина обсудят вопрос пенсионной реформы. В частности, это касается поднятия пенсионного возраста для женщин. «Это чрезвычайно чувствительные вопросы, особенно относительно поднятия возраста (пенсионного) для женщин. Могу сказать, что мы нашли компенсаторов, которые смогут финансово снять этот вопрос для того, чтобы мы не поднимали возраст для женщин», - сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине 3 ноября. «Визит хорошо подготовлен, мы проводили много консультаций», - сказал министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

Он отметил, что принципиальных разногласий между Украиной и МВФ на сегодняшний день не существует, а есть ряд вопросов, требующих технического урегулирования. «Остались вопросы, которые нужно согласовать на техническом уровне», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.