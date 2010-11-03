Результаты выборов мэров в Житомирской области

В Житомирской области обнародовали предварительные данные результатов выборов городских голов Бердичева, Коростеня и Новоград-Волынского.

Как сообщили УНИАН в Бердичевском гортеризбиркоме, по результатам обработки 50% протоколов, в Бердичеве побеждает на выборах городского головы выдвиженец от Партии регионов, беспартийный действующий Бердичевский городской голова Василий МАЗУР, который набрал более 70% голосов избирателей. Также в Бердичеве, по предварительным данным, в Житомирский облсовет проходят Партия регионов, ВО "Батькивщина" и "Фронт Змін".

По результатам обработки 30% протоколов в Новоград-Волынском, по данным городского теризбиркома, победителем выборов стал выдвиженец Народной партии, бывший первый заместитель губернатора области Владимир ЗАГРИВЫЙ. В Новоград-Волынском на выборах в облсовет побеждают Партия регионов, ВО "Батькивщина", Народная партия, "Фронт Змін" и КПУ.

В Коростене на выборах мэра по результатам обработки 50% протоколов лидирует коммунист и действующий мэр Коростеня Владимир МОСКАЛЕНКО, который набрал более 60% голосов избирателей. В этом городе в облсовет проходят Партия регионов, КПУ, ВО "Батькивщина" и "Фронт Змін" .

В целом в области, по предварительным данным, проголосовало 502 тыс. 138 избирателей или 50,22%. В том числе по 39% избирателей приняли участие в голосовании в Житомире и Новоград-Волынском, в Коростене - 38,2%, в Бердичеве - 41%.