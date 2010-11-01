Ющенко снова знает, чего больше всего хочет нация

Политическая партия «Наша Украина» признает местные выборы состоявшимися.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил лидер партии «Наша Украина» Виктор ЮЩЕНКО.

«Нужно признать тот факт, который состоялся, – выборы в Украине состоялись», - сказал он.

В то же время В.ЮЩЕНКО не считает, что выборы были демократическими и прозрачными.

По его словам, все началось с того, что был принят закон, позволяющий манипуляции при формировании избирательных комиссий и подсчете голосов.

«Это одна из реалий нашей политической жизни. Такие выборы, какие мы имеем, в том числе и в органы местной власти», - заметил В.ЮЩЕНКО.

В то же время он отметил, что все началось 16 месяцев назад, когда по инициативе двух больших парламентских фракций - Партии регионов и БЮТ – в Верховную Раду был внесен законопроект, регулирующий проведение выборов в органы местного самоуправления, которые состоялись 31 октября.

В то же время В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что перед тем, как политики начнут критиковать избирательный процесс и говорить о фальсификациях, они должны помнить об имидже страны. Он призвал их уважать самих себя и давать объективные оценки.

«Самоуважение, уважение к своей стране даже в такой деликатной теме как выборы – в этом больше всего нуждается сегодня нация нашего государства. Мне бы хотелось, чтобы политические силы, которые по-разному оценивают этот процесс, в знаменателе имели уважение к своей стране», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что результаты выборов и процесс их подготовки и проведения должны быть уроком для избирателя относительно ответственности за свой выбор.

Говоря о предварительных итогах местных выборов, В.ЮЩЕНКО выразил мнение, что ни одна ведущая политическая сила не получила желаемого для себя результата.

«Это «желтая карточка», которая поднимается избирателем перед украинским политикумом, – нам нужно пересмотреть основы нынешней политики, нам нужно сделать более совершенное законодательство, регулирующее процесс выборов», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он добавил, что результаты выборов также являются сигналом для демократических и патриотических сил, что подтверждает необходимость их консолидации. «Избиратель за 40 партиями не ходит», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Лидер «Нашей Украины» считает, что власть также должна сделать выводы, поскольку местные выборы показали радикализацию общества.

«Я очень хотел бы, чтобы власть поняла, что тот курс, который она проводит, начиная то ли с темы украинского языка…, то ли мы говорим о тех экономически «гнилых» схемах, которые, в сущности, приводят к оккупации и ядерной энергетики, и газотранспортной сферы, и те харьковские договоренности – все это говорит о том, что значительная часть общества по-другому оценивает эти вещи», - сказал В.ЮЩЕНКО.