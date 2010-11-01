Коммунистам не хватило 7% голосов в Луганске

В Луганске на выборах городского председателя победил действующий мэр Сергей КРАВЧЕНКО, набрав 40,9% голосов избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного общественной организацией "Агентство устойчивого развития Луганского региона".

Как сообщается на сайте организации, на втором месте лидер луганских коммунистов, народный депутат Спиридон КИЛИНКАРОВ - 34,2%. Третий результат у бывшего главного милиционера Луганской области Владимира ГУСЛАВСКОГО – 5,4%.

В ходе этого исследования было опрошено 2 тыс. респондентов на 40 избирательных участках Луганска. Предельная ошибка выборки до 3,5%.