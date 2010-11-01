Коммунистам не хватило 7% голосов в Луганске
00:13, 01 ноября 2010Политика
2330 0
По экзит-полу, побеждает нынешний мэр
В Луганске на выборах городского председателя победил действующий мэр Сергей КРАВЧЕНКО, набрав 40,9% голосов избирателей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного общественной организацией "Агентство устойчивого развития Луганского региона".
Как сообщается на сайте организации, на втором месте лидер луганских коммунистов, народный депутат Спиридон КИЛИНКАРОВ - 34,2%. Третий результат у бывшего главного милиционера Луганской области Владимира ГУСЛАВСКОГО – 5,4%.
В ходе этого исследования было опрошено 2 тыс. респондентов на 40 избирательных участках Луганска. Предельная ошибка выборки до 3,5%.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter