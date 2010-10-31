На выборах в Черкасский горсовет большинство получила «Батькивщина»

На выборах в Черкасский городской совет ВО «Батькивщина» получила 21,1% голосов избирателей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор Центра социальных и мониторинговых исследований «Социс» Николай ЧУРИЛОВ, ссылаясь на результатами экзит-пола.

Партия свободных демократов на выборах в Черкасский горсовет получила 19,6% голосов избирателей, Партия регионов – 14,8%, КПУ – 5,6% голосов избирателей. Замыкает пятерку партия «Фронт Змін» с результатом 5,1% голосов избирателей, проинформировал Н.ЧУРИЛОВ.