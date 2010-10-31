Крымские регионалы поймали за руку коммунистов

По данным Симферопольского городского избирательного штаба Партии регионов, в крымской столице уже зафиксированы первые попытки подкупа избирателей различными политическими силами. Об этом сообщает информагетство е-Крым. В пресс-службе штаба сообщили, что на подходе к одному из избирательных участков Симферополя, расположенному по улице Балаклавская, 36, избирателям за 100 гривен предлагают проголосовать за кандидатов от Коммунистической партии, предъявив на выходе в качестве доказательства соответствующее фото, сделанное на мобильный телефон.

«С такой формой подкупа избирателей мы в Крыму уже сталкивались неоднократно. Причем, за руку на этом ловили представителей именно тех политических партий, руководители которых на протяжении всей предвыборной кампании пугали избирателей якобы готовящимися фальсификациями с нашей стороны», — прокомментировал данный инцидент руководитель симферопольского штаба ПР Борис Фротман.

В пресс-службе также отметили, что представители Партии регионов намерены подать соответствующие заявления по фактам подкупа избирателей в территориальную избирательную комиссию и правоохранительные органы.