"Фронт змін" в Черновцах опровергает обвинения мажоритарщика

Председатель Черновицкой территориальной организации партии “Фронт змін” Максим БУРБАК опровергает обвинениясо стороны кандидата-мажоритарщика на выборах в Черновицкий городской совет Олега ХАВИЧА, заявившего, что «Фронт змін» в Черновцах использует относительно него нечестные методы политической борьбы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облорганизации «Фронта змін», М.БУРБАК прокомментировал заявления О.ХАВИЧА следующим образом: “Действительно, 27 октября на пресс-конференции я предоставил журналистам образцы агитационной продукции других кандидатов, где использовались элементы символики “Фронта змін”. Пресс-конференции предшествовала моя личная просьба к О.ХАВИЧУ снять недобросовестную агитпродукцию, иначе «Фронт змін» будет действовать согласно действующему законодательству, вплоть до гражданского иска относительно нарушения авторских прав на символику. Неужели это грубость? В соответствии с европейскими нормами права мы просто оспариваем неправомерные действия, демонстрируя уважение к закону.

“Фронт змін” направил жалобу в Черновицкую городскую избирательную комиссию на действии кандидата, которого не выдвигала и не поддерживала наша политическая сила, с требованием снять О.ХАВИЧА с регистрации кандидатом в депутаты в мажоритарном избирательном округе и объявить предупреждение политической силе, которая его выдвинула”.

Избирательная комиссия признала действия О.ХАВИЧА неправомерными, объявила ему предупреждение и направила постановление в прокуратуру для проверки.

В то же время Черновицкий окружной административный суд отменил постановление избиркома о признании действий О.ХАВИЧА неправомерными и о вынесенном ему предупреждении.