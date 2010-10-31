Из опечатанного сейфа под охраной милиции пропало 100 бюллетеней

Наблюдатели партии “Батьківщина” фиксируют многочисленные нарушения на местных выборах в Житомирской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ со ссылкой на пресс-службу Житомирской областной партийной организации «ВО «Батьківщина».

Согласно сообщению, на избирательном участке № 05035 в с. Новая Боровая Володарско-Волынского района в бюллетене по выборам депутатов Житомирского областного совета по одномандатному мажоритарному округу внесены фамилии кандидатов в депутаты, которые баллотируются по другому мажоритарному округу, то есть избиратели не имеют возможности проголосовать за того кандидата, который выдвинут по данному округу.

Юристы областного штаба партии выехали в район для составления соответствующих актов.

Аналогичная ситуация сложилась и в Житомире на 7-ми участках.

Кроме того, на избирательном участке № 03045 в с. Слободище Бердичевского района за ночь из закрытого опечатанного сейфа под охраной милиции пропало 100 бюллетеней по выборам в районный совет по мажоритарному округу. Там баллотируются две кандидатуры – от «ВО «Батьківщина» и от Партии регионов. Сейчас на участке работают сотрудники правоохранительных органов.