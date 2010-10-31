Драка на участке: мужчина схватил за горло члена комиссии

На одном из избирательных участков в городе Сумы произошла первая зафиксированная драка. Об этом сообщает сайт «Все Сумы», ведущий он-лайн репортаж о ходе выборов в областном центре.

В частности, корреспондент сайта сообщил читателям, что на участке №1 на улице Троицкой, 1 в помещении Сумского облпотребсоюза произошла драка. Избиратель получил пять бюллетеней и пытался их вынести из участка. Члены комиссии попытались его остановить, но мужчина полез в драку, схватил за горло члена комиссии, сорвал с него бейджик. Милиция опросила хулигана, составила акт о нарушении. Бюллетени у него отобрали.

После инцидента избиратель сообщил, что на улице его ждет ребенок. Однако потом он вышел с участка и уехал на велосипеде.