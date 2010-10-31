В Сумах в списках избирателей не оказалось жильцов 10-этажного дома
11:17, 31 октября 2010Политика
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А приглашения пришли
В Сумах на участке №104 в списках нет избирателей из десятиэтажного 80-квартирного дома.
Как сообщает сайт «Все Сумы», который в он-лайн режиме ведет репортаж проведении выборов в областном центре, люди, пришедшие голосовать, не обнаружили себя в списках, хотя накануне выборов им пришли именные приглашения с правильными данными.
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