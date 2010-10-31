На 6 участках кандидатов от ЕЦ исключили из бюллетеней

На шести избирательных участках (№28039, 28040, 28041, 28042, 28043, 28044) в Славяносербском районе Луганской области члены избирательных комиссий поставили отметку «Выбыл» напротив партии „Единый центр” в бюллетенях по выборам депутатов областного совета по партийным спискам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданской сети «Опора», об этом стало известно в территориальной избирательной комиссии 30 октября в 20.00.

Как отметили председатели соответствующих участковых комиссии, им якобы устно дала указание сделать это одна из членов Славяносербской районной ТИК Ольга ПЛОТНИКОВА. В то же время, никаких документов или официальных решений ТИК об исключении партии «Единый центр» из списка на бюллетенях в Луганский областной совет им никто не предоставлял.

Как сообщила наблюдателям “Опоры” сама О.ПЛОТНИКОВА: «Такими инцидентами меня хотят дискредитировать за активную позицию против нарушений, которые делает действующая власть. И это один из механизмов дискредитации».

По словам О.ПЛОТНИКОВОЙ, никаких указаний она никому не давала. Более того, ни один член ТИК не имеет права давать указания. Есть лишь решения ТИК, которые принимаются коллегиально, и копии решений в печатном виде предоставляются всем УИК. А своими противозаконными действиями (исключением партии «Единый Центр») члены шести УИК нарушили закон.

«Это самоуправство», - заявила О.ПЛОТНИКОВА.

Избиратели, которые хотят проголосовать за «Единый Центр», не смогут этого сделать на указанных участках. Уже звучат заявления от политиков о том, что выборы на этих участках под угрозой, и возможно их результаты будут признаны не действительными.