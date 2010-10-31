Иностранца, которого принимал Янукович, на улице задержала милиция

Генерального директора Всемирной газетной ассоциации (WAN-IFRA) Кристофа Рисса и представителя компании INMA Яна Вагнера, иностранных гостей Второго Всеукраинского газетного конгресса, задержала на улице милиция - с целью установления личности. Об этом инциденте "Телекритике" сообщила генеральный директор АНРИУ (Ассоциация «Независимые Региональные Издатели Украины») Оксана Бровко.

Напомним, Кристоф Рисс прибыл в Киев по приглашению президента Украины. 29 октября господин Рисс встречался с Виктором Януковичом по поводу обсуждения возможности проведения Всемирного газетного конгресса в Киеве в 2012 году.

По словам госпожи Бровко, иностранных гостей - Кристофа Рисса и Яна Вагнера - задержали 30 октября во время экскурсии по Киеву на обзорной площадке в парке Славы.

Кристоф Рисс и Ян Вагнер вместе с переводчиком и гидом двигались в сторону Киево-Печерской Лавры. К ним подошли два милиционера и попросили предъявить документы. Гид и переводчик показали свои паспорта, а Рисс и Вагнер - ID-карточки. «Милиционеры сказали, что этого недостаточно, и начали требовать, чтобы с ними пошли в райотдел милиции для установления личности одного и другого. Минут двадцать с ними разбирались, пытались объяснить, что личность могут установить путем проверки последних новостей на сайте президента Украины, кто такой Кристоф Рисс. И после 20 минут шокового разговора переводчицы президента Всемирной газетной ассоциации и тех двух милиционеров, они наконец согласились их отпустить и не тянуть в милицию», - рассказывает Оксана Бровко.

По ее словам, один из милиционеров представился сержантом Печерского райотдела Киреком Олегом Ивановичем, другой страж порядка своего имени не назвал.

«При этом еще милиционеры были не настолько квалифицированы, чтобы понять, что такое ID-карточки. Человек приехал в Украину впервые на Всеукраинских газетный конгресс для того, чтобы выразить свою поддержку... Вчера господин Рисс имел встречу с президентом, а на следующий день его тянут в милиции», - комментирует генеральный директор АНРИУ.