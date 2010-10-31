Депутат: результаты выборов в Херсоне уже разбиты по участкам

Народный депутат Украины от БЮТ Юрий ОДАРЧЕНКО обратился к Генеральному прокурору Украины, председателю Центральной избирательной комиссии и прокурору Херсонской области с требованием принять меры для предупреждения совершения преступления на местных выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации пресс-службы областной организации партии «Батьківщина», они еще 29 октября получили из информированных источников документы (электронный протокол), которые свидетельствуют о фактическом установлении провластной партией будущих результатов выборов в Херсоне.

«В частности, полученные материалы свидетельствуют, что результаты выборов уже разбиты по участкам и содержат все данные, необходимые для оформления окончательного протокола, включая даже количество недействительных и неиспользованных бюллетеней. Просчитано даже количество мандатов для каждой партии. Все это является свидетельством четкой реализации фальсификации результатов выборов», - отмечается в обращении.

С токи зрения Ю.ОДАРЧЕНКО полученные материалы - «это прямое «партийное задание» для членов комиссий всех уровней от Партии регионов и всех их сателлитов».

В заявлении отмечается, что «в соответствии с нынешним законодательством, территориальная избирательная комиссия большинством голосов может установить нужные власти результаты выборов. Поэтому для Партии регионов в Херсоне для установления нужных результатов нет никаких препятствий».