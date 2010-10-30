В партии Яценюка утверждают, что в Киевской области готовят "карусели"

Представители "Фронта перемен" на избирательных участках Киевской области заявляют о подготовке такого способа подделки волеизъявления как "карусель".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, элементы этой технологии, по информации наблюдателей на местах, обнаружены в городах Борисполь, Ирпень, Боярка, Обухов и в Обуховском районе (г.Украинка), в городе Василькове и Васильковском районе.

Как выяснили наблюдатели партии, "технология работает следующим образом: из большого города, преимущественно Киева, в населенный пункт, где нужно "скорректировать" результат, организованно привозят группы по несколько сотен человек, каждая из которых должна проголосовать не менее чем на 10 участках".

"Преимущественно в группах пенсионеры и студенты. Группами по 15-20 человек под руководством "старших" они расходятся по избирательным участкам", - сообщили в пресс-службе партии.

"По одному заходят на "нужные" избирательные участки, подходят к определенному, завербованному ранее члену УИК и получают от него бюллетень для голосования по своему паспорту. При этом эти избиратели не прописаны в данном населенном пункте и их фамилий в списке нет. Подпись в ведомости такой избиратель ставит между строками или на полях документа", - утверждает “Фронт перемен”.

Как заверили в пресс-службе партии, "наиболее эффективным способом противодействия таким фальсификациям может быть установление решениями ТИК или УИК порядка голосования, который предусматривал бы проверку паспортов и прописки на входе в избирательный участок".

"Такое решение уже принято Бориспольской городской избирательной комиссией", - отмечается в сообщении.

"В Киевской области реализуется также другая схема подделки, которую условно можно назвать "усовершенствованная карусель". Так, установлены случаи "демографического всплеска" в пределах округов. В частности, на избирательных участках №34010 но №34013 в городе Переяслав-Хмельницкий количество избирателей увеличились, соответственно, на 400 и 600 человек", - заявляет "Фронт перемен".

"Такие же случаи обнаружены в селе Калиновка Васильковского района, хотя и в значительно меньших масштабах", - утверждает пресс-служба партии.