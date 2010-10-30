В СПУ заявляют о подмене списков кандидатов на Черниговщине

В некоторых районах Черниговской области зафиксирована подмена списков кандидатов - мажоритарников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Социалистической партии Украины.

В частности, по ее данным, в Козелецком, Талалаевском, Черниговском и других районах повторяется одна и та же проблема: в бюллетенях отмечены фамилии людей, в данных округах незарегистрированных, фамилии же зарегистрированных кандидатов отсутствуют.

“В то же время, при возвращении таких бюллетеней в ТИК, члены комиссий бракованные бюллетени не уничтожают, что действующим законодательством не предусмотрено”, - отметили в СПУ.

СПУ и ее кандидаты подали соответствующие жалобы в избирательные комиссии.

Социалистическая партия обращает внимание всех партий и кандидатов на такой вид возможной фальсификации, просит внимательно проверять образцы бюллетеней, соответствие номера округа и перечня кандидатов, а также требовать от членов УИК и ТИК действовать в соответствии с действующим законодательством.

Все незаконные действия членов комиссий будут обжалованы, заверили в СПУ.