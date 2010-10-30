ЦИК разбирает жалобы на избирокмы: в большинстве случаев откажут?

Центральная избирательная комиссия сегодня в режиме заседания рассматривает жалобы, которые поступают от субъектов избирательного процесса на бездеятельность территориальных избирательных комиссий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ.

«Сегодня мы работаем в текущем режиме, мы сегодня жалобы рассматриваем», - сказал В.ШАПОВАЛ.

В свою очередь заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ отметила, что в основном участники избирательного процесса жалуются на действия территориальных избирательных комиссий.

«Но действия территориальных избирательных комиссий, по закону, должны обжаловаться в суде, а не в Центральной избирательной комиссии. ЦИК может рассматривать только жалобы на бездеятельность территориальных избирательных комиссий. В основном таких жалоб нет, поскольку жалуются все-таки на действия или решения ТИК», - объяснила она.