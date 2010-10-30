Глава ЦИК проведет брифинг

Информация Секретариата Комиссии

Завтра, 31 октября, в 11.00 состоится брифинг главы Центральной избирательной комиссии Владимира ШАПОВАЛА. Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, мероприятие состоится в пресс-центре Центральной избирательной комиссии (площадь Леси Украинки, 1, 2-й этаж). Аккредитация на мероприятие - до 17.00 30 октября по телефонам: 256-81-72, 256-82-80.

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