Глава ЦИК проведет брифинг
12:30, 30 октября 2010Политика
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Информация Секретариата Комиссии
Завтра, 31 октября, в 11.00 состоится брифинг главы Центральной избирательной комиссии Владимира ШАПОВАЛА.
Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, мероприятие состоится в пресс-центре Центральной избирательной комиссии (площадь Леси Украинки, 1, 2-й этаж).
Аккредитация на мероприятие - до 17.00 30 октября по телефонам: 256-81-72, 256-82-80.
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