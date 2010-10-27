Публичные дебаты «Туризм – приоритетный сектор украинской экономики?»

28 октября в Киеве состоятся публичные дебаты на тему: «Туризм – приоритетный сектор украинской экономики?». Дебаты проводят Фонд "Эффективное управление" в партнерстве с британской компанией Intelligence Squared.

В этот раз приглашенные спикеры и аудитория будут делиться мнением о том, должен ли туризм стать приоритетным сектором экономики Украины.

Свои аргументы «за» и «против» выскажут: вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ, глава Marriott Hotels International Ltd. по странам Восточной Европы Ивица ЧАЧИЦ, журналист, управляющий партнер pro.mova Евгений ГЛЕБОВИЦКИЙ и глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ.

Вопрос о том, соответствует ли развитие туризма целям долгосрочного социального и экономического роста Украины, является особенно острым и актуальным для экономики страны. Сможет ли эта отрасль обеспечить достаточную окупаемость капиталовложений в кратко- и среднесрочной перспективе? - Ответ на этот и на другие вопросы присутствующая на дебатах аудитория сможет получить во время выступления спикеров, после чего любой из участников дебатов сможет включиться в дискуссию.

Самой обсуждаемой может оказаться тема проведения в Украине Чемпионата Европы по футболу Евро-2012. Однако, тема дебатов сформулирована в более стратегическом ключе. С одной стороны, Украина обладает высоким туристическим потенциалом ввиду уникального географического положения и обилия разнообразных туристических зон, начиная от лыжных курортов Карпат, заканчивая пляжами Черноморского побережья и музыкальным фестивалем в Казантипе. С другой стороны, в настоящее время этот потенциал недостаточно реализован. Для приведения туристической инфраструктуры Украины в соответствие с международным уровнем потребуются годы. Из этого можно сделать вывод, что Украина вряд ли будет конкурентоспособна на мировом и региональном рынках туризма в ближайшее время. Для привлечения большего количества туристов Украина должна вложить существенные средства в развитие транспортной инфраструктуры, строительство, реконструкцию гостиниц и других туристических объектов, повышение качества услуг и рекламу.