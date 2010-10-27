Как Андрухович «воспитывал» евродепутата по поводу Януковича

Эксперты не верят в честные выборы при власти Виктора ЯНУКОВИЧА, и надеются на жесткую оценку международных институтов.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты экспертного опроса, проведенного интернет-изданием «Політична думка» по поводу реакции общества, если результаты местных выборов будут искажены, и стоит ли оппозиционным партиям надеяться в таком случае на адекватную реакцию международных институтов.

В частности, писатель Юрий АНДРУХОВИЧ считает, что “какие-то локальные выступления, конечно, будут (так как и выборы все-таки местные). Не может же так быть, чтобы повсеместно все просто взяли и проглотили нашу "новую избирательную реальность".

Относительно международных институтов, то, по словам Ю.АНДРУХОВИЧА, он все меньше верит в их адекватность, во всяком случае, в "украинском вопросе". “Вот моя знакомая - евродепутат пишет, что они отложили голосование резолюции об Украине, чтобы не становиться ни на чью сторону - ни ЯНУКОВИЧА, ни ТИМОШЕНКО. То есть, им этот порочный нейтралитет кажется самым правильным. И мне приходится ей, опытному политику, разъяснять, что такая игра в объективность является, на самом деле, игрой в интересах правящего в Украине режима. И что дело не в том, чтобы не поддерживать или поддерживать ТИМОШЕНКО, а в том, чтобы остро критиковать ЯНУКОВИЧА, давить на него и его окружение, вынуждая их на деле придерживаться того, что они декларируют на встречах с европейскими политиками”, - сказал Ю.АНДРУХОВИЧ.

По его мнению, надеяться на честные выборы в Украине так или иначе уже не стоит с февраля 2010 года, “когда к власти пришли фальсификаторы президентских выборов – 2004”. “Опыт 2004-го нам очень понадобится во время следующих "больших" выборов (сначала парламентских - как репетиция, а затем и президентских). Но следует уже сейчас проявлять бдительность, что будет намного тяжелее, чем в 2004-м”, - отметил Ю.АНДРУХОВИЧ.

В свою очередь, политический аналитик Сергей ГРАБОВСКИЙ также считает, что результаты выборов уже сейчас искажены, точнее, они априори не будут отвечать общественным настроениям. “Ведь избирательная кампания разворачивается таким образом, что в ней задействованы такие "технологии", которых не было в Европе, по-видимому, после второй половины 1940-х годов (волны становления сателитных просоветских режимов): аресты потенциальных конкурентов на самих выборах и знаковых деятелей, создание фальшивых партийных ячеек, запрещение массовых собраний, срыв уже собранных митингов, отказ в регистрации или снятие уже зарегистрированных конкурентов и тому подобное. То есть, массовый избиратель - тот, который к ПР неблагосклонен – не сможет проголосовать за тех, за кого хочет”, - подчеркнул эксперт.

Также, по его мнению, голоса "правильно" посчитают – и это будет полностью отвечать новейшему законодательству. Ведь оно дает полностью легальное основание для формирования избирательных комиссий по всей Украине под контролем трех партий правительственной коалиции, которая теперь зовется "большинством", отметил он.

С.ГРАБОВСКИЙ также считает, что на адекватную реакцию со стороны международных институтов и "старых" демократий надеяться нечего.

“Так как единственной адекватной реакцией должна была бы стать экономическая блокада Украины, замораживание ее членства во всех возможных организациях, аресты состояний лидеров государства и приближенных к власти олигархов (собственно, и их самих в случае пересечения границы Евросоюза) и тому подобное. На это, да еще и в преддверие зимы (газ с востока продолжает транспортироваться через Украину...) никто не пойдет. Максимум – пожурят. Разве что наиболее «отвязанные» международные общественные структуры скажут что-то серьезное. Но и то вряд ли... Поздравлять особо не будут с "победой демократии", как после президентских выборов, однако и ругать – также. Власть ЯНУКОВИЧА сейчас нужна Европе, желанна ею. Так как это стабильность, прогнозируемость (так они считают), это возможность как-то рассчитывать на десятилетие вперед”, - отметил эксперт.

Так вот, подытожил он, надеяться на честные выборы – дело безнадежное.

Кроме того, и политический аналитик Игорь ЖДАНОВ считает, что подготовка к местным выборам уже дает основания говорить о серьезных нарушениях, а, следовательно, о нечестных выборах. Уже сейчас нет уверенности, что выборы пройдут честно и прозрачно, подчеркнул он.

“Во всяком случае, меня насторожило то, что правящей командой сознательно закладывались возможности для фальсификаций. Речь идет о неравномерности представительства кандидатов в депутаты в комиссиях, снятии кандидатов с гонки и тому подобное. Пример в Крыму, где не регистрировали кандидата в депутаты из-за того, что у него была фотокарточка не такого размера, или другой не указал, когда он пошел в первый класс, просто еще и поражает абсурдностью. И таких абсурдных ситуаций немало”, - отметил он.

Эксперт выразил сомнение в том, что международные институты будут реагировать на нарушения, которые уже есть, и которые, безусловно, будут. “Я сомневаюсь, что они будут способны заметить все злоупотребления. Во-первых, они поздно получили приглашения наблюдать за кампанией и за выборами в целом, поэтому не успеют должным образом подготовиться. Во-вторых, их будет очень мало, а, следовательно, будут делать выводы разве что из публикаций в украинской прессе”, - отметил И.ЖДАНОВ.

Что касается реакции украинского общества на злоупотребления во время выборов, то эксперт также сомневается, что люди массово ринутся защищать свое волеизъявление. ”Возможно, - допустил он, - будут какие-то локальные протесты, но так, как это было в 2004 году, не будет”.

По его мнению, единственный выход – объединиться украинским оппозиционным партиям и контролировать на всех уровнях эти выборы. В случае же, если нарушения и фальсификации будут массовыми, то это нужно рассматривать как подготовку к последующим фальсификациям парламентских и президентских выборов и попытки установить Партией регионов режим управляемой демократии, сказал И.ЖДАНОВ. “Этого допускать нельзя, но, к сожалению, не все граждане это понимают”, - добавил он.

Профессор, старший научный сотрудник кафедры украиноведения в Университете Торонто Тарас КУЗЬО выразил мнение, что в случае фальсификации выборов украинское общество должно реагировать так, как это было в 2004 году - путем массовых акций протеста. “Оппозиция должна провести три этапа. Во-первых, отказаться от участия в не демократически избранных институтах. Во-вторых - требовать выполнения обещания Президента Виктора ЯНУКОВИЧА наказать тех, кто осуществляет фальсификацию выборов. В-третьих - оппозиционные юристы должны собирать данные, которые будут использоваться, когда они вернутся к власти, чтобы возбудить уголовное дело в отношении Партии регионов как политической силы, которая стремится уничтожить демократию в Украине”, - отметил Т.КУЗЬО.

Вместе с тем, он считает, что международное сообщество становится все более критичным по отношению к администрации В.ЯНУКОВИЧ, и больше не считает, что он готов отстаивать демократические принципы, свободные выборы или желание вступить в ЕС. “Два фактора - измененная недемократическим способом Конституция, админресурс власти и давление на оппозицию во время избирательной кампании в местные советы заставили Запад занять более критическую позицию”, - отметил эксперт.

По мнению Т.КУЗЬО, есть большая вероятность того, что В.ЯНУКОВИЧ будет терять международный авторитет после выборов.

Как отметил со своей стороны доцент Киево-Могилянской академии Игорь ЛОСЕВ, если исходить из результатов социологических опросов и тех фактов, о которых говорит оппозиция, то большинство граждан считают, что выборы будут фальсифицированы, и не верят в то, что они могут быть честными и справедливыми априори. “Из-за этого возникает вопрос, какой должна быть реакция граждан, оппозиционных партий, международных наблюдателей? В идеале реакция должна быть бурной, но в действительности сейчас мы переживаем апатию украинского народа. Как свидетельствует история, украинцы долго накапливают энергию, а затем ее выдают в свет в виде извержения вулкана, взрыва. Это было на Майдане в 2004 году. Думаю, что нужно еще три-четыре года, чтобы это недовольство властью перешло в такое же извержение вулкана”, - отметил эксперт.

Но, добавил он, это не означает, что нужно сложить руки и ждать, пока граждане снова возмутятся по-настоящему.

Также И.ЛОСЕВ считает, что в этот раз международные институты вынуждены будут реагировать, причем жестко. “На президентских выборах они проглотили факты нарушений и побежали поздравлять ЯНУКОВИЧА из-за плохой роли и предательства ЮЩЕНКО. Как может возмущаться мировое сообщество, как они могут говорить, что выборы были нечестными, если Президент Украины признал выборы честными и справедливой победу ЯНУКОВИЧА? И наши «протывсихи», которые агитировали за то, чтобы не приходить или голосовать против всех. Вот все сыграло трагическую роль для государства. Но теперь нужно идти к народу, к международному сообществу и откровенно и очень активно все объяснять”, - отметил эксперт.

По мнению профессора политологии в Радгерском университете (США) Александра МОТЫЛЯ, в случае, если результаты выборов будут искажены, то, наверное, будут единичные протестные акции в том или другом регионе, но вряд ли это превратится в какую-то большую волну протестов вроде Майдана. Однако, уверен эксперт, даже такие единичные протесты важны, поскольку это будет свидетельствовать о растущем недоверии к власти. Монополизация местной власти Партией регионов тоже усилит антирежимные настроения среди населения, добавил он.

По мнению А.МОТЫЛЯ, международным институтам будет тяжело проигнорировать грубые нарушения в этот раз, хотя бы потому, что до сих пор было много других нарушений - в сфере прав человека, свободы слова и тому подобное. “Но дело не в реакции международных институтов, главное, чтобы Германия, США и другие влиятельные западные государства соответственно среагировали. Америка может среагировать. Среагируют ли европейцы – не известно”, - отметил он.

“Честные выборы зависят от честности власти. А поскольку ни ЯНУКОВИЧ, ни Партия регионов не заинтересованы в честных выборах, их априори не будет”, подытожил эксперт.

Журналист Виталий ПОРТНИКОВ также считает, что запрос на честные выборы сформируется одновременно с пониманием того, что действующая власть не способна улучшить экономическую ситуацию и найти выход из кризиса. “А пока не стоит ожидать какой-то особенной реакции - хотя бы потому, что сама власть заинтересована в победе, а оппозиция - в возложении на нее полной ответственности за последствия этой победы и управления страной. На самом же деле, в честных выборах должна была бы быть заинтересована именно власть...”, - подчеркнул он.