Сторонники Тимошенко взяли в «осаду» ТИК на Киевщине

В Сквире Киевской области началось пикетирование территориальной избирательной комиссии Сквирского района с требованием включения представителей оппозиционных партий в состав избирательных комиссий и возбуждения уголовного дела в отношении председателя ТИК.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе “”, заявил народный депутат, лидер «Батьківщини Молодої» Евгений СУСЛОВ.

По его словам, “свыше полутора тысячи граждан вышли под стены Сквирской ТИК выразить возмущение тем, что в Сквирском районе в состав избирательных комиссий не включен ни один представитель партии «Батьківщина» и других оппозиционных партий. В то же время от некоторых оппозиционных партий включены якобы члены этих партий, кандидатуры которых эти партии не подавали”.

«Представители оппозиционных политических сил обращались к председателю ТИК Анне НЕМЕРЖИЦКОЙ с заявлениями и обращениями, однако председатель ТИК не дала ни одного ответа, а, вместо этого, дала указание закрыть двери и не впускать ни одного представителя оппозиционных политических сил, не принимать от них заявлений и не предоставлять копии протоколов ТИК», - сообщил депутат.

По словам Е.СУСЛОВА, “руководитель ТИК также отказалась встретиться с ним как с народным депутатом Украины и убежала в Сквирскую государственную администрацию”.

Е.СУСЛОВ считает, что местная власть грубо вмешивается в избирательный процесс в интересах Партии регионов. «Мы требуем соблюдения закона, включения наших представителей в состав ТИК и ОИК и возбуждения уголовного дела в отношении председателя ТИК», - заявил депутат.

«Поскольку прокурор Сквирского района «внезапно выехал за пределы населенного пункта», я сообщил об этом в Генеральную прокуратуру и ожидаю соответствующую реакцию высшего государственного органа, призванного наблюдать за соблюдением законности в стране», - отметил Е.СУСЛОВ.