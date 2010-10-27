Янукович дал Левочкину еще одну должность

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ для дальнейшего развития украинско-российских отношений образовал Совет экспертов по вопросам украинско-российских отношений, который возглавил руководитель Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН.

Об этом идет речь в Указе № 974/2010, размещенном на официальном сайте Президента Украины.

Согласно положению, также утвержденному этим указом, Совет является консультативно-совещательным органом при Президенте Украины.

По решению В.ЯНУКОВИЧА, основными заданиями Совета экспертов станут: проработка предложений относительно развития межгосударственный отношений Украины с Российской Федерацией, содействие определению основных направлений сотрудничества в сфере украинско-российских отношений и прогнозирование его дальнейшего развития, подготовка предложений по решению проблемных вопросов украинско-российского сотрудничества, а также содействие деятельности украинских частей рабочих органов украинско-российской межгосударственной комиссии.

Как объясняется в положении об экспертном совете, этот орган сможет вносить Президенту Украины предложения по развитию украинско-российский межгосударственных отношений, повышению эффективности деятельности украинских частей рабочих органов украинско-российской межгосударственной комиссии, а также получать в установленном порядке от центральных органов исполнительной власти, государственных органов, предприятий, учреждений и организаций информацию и документы, необходимые для работы Совета экспертов.

Состав Совета экспертов сформирован из 26 человек.