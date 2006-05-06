Олесь Довгий вручил награды ветеранам

Сегодня в помещении Киевской городской государственной администрации состоялось торжественное вручение государственных наград активистам ветеранских объединений и организаций. Как передает корреспондент УНИАН, награды вручал заместитель Киевского

городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ. По словам О.ДОВГОГО, он и вся новая команда столичной власти осознает все то, что сделали ветераны Великой Отечественной войны, героически и самоотверженно защищая Родину. «Мы ваши потомки и знаем, что без вас - тех, кто так самоотверженно на фронтах войны, рискуя всем, собственным здоровьем, жизнью,

защищал Родину, мы сегодня не могли бы надеяться на спокойствие, которое есть сейчас, и не могли бы думать о завтрашнем дне и работать на благо следующих поколений», - сказал О.ДОВГИЙ.

Обращаясь к ветеранам, он пообещал, что все усилия новой команды будут направлены на то, чтобы сохранить им «здоровье, нервную систему, сохранить улыбку на ваших лицах», и что власть будет делать все, чтобы в обществе царило спокойствие и согласие, максимальный компромисс для того, чтобы не появилось причин для повторения событий Великой Отечественной войны. О.ДОВГИЙ также пообещал, что будет изменена система общения с ветеранами. «Система, построенная сегодня, где-то не позволяет слышать обо всех ваших проблемах. Мы будем делать все, чтобы ту систему повернуть наоборот, чтобы не те люди, которые заслуживают на почет и уважение, как вы, обращались с просьбами и обращениями к нам, а чтобы наши представители интересовались

ежедневно вашими заботами», - подчеркнул О.ДОВГИЙ. Согласно указу Президента Украины от 3 мая, ветеранам Великой Отечественной войны были вручены три ордена «За заслуги» III степени, орден Богдана Хмельницкого I степени, четыре ордена Богдана Хмельницкого II степени, орден

«За мужество» III степени и два ордена Княгини Ольги III степени