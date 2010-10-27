Партия регионов использует символику ООН?

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО обещает проинформировать Представительство ООН в Украине об использовании Партией регионов символики Организации Объединенных Наций в предвыборной агитации в Черкасской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он заявил во время рабочей поездки в Черкасскую область.

”Последней находкой является размещение на официальном логотипе Организации Объединенных Наций партийной рекламы с призывом голосовать за Партию регионов (№1) и слоганом: “Партія, яка будує”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

В связи с этим заместитель председателя ВР сообщил о своем намерении проинформировать Представительство ООН в Украине о том, что “партия власти использует их организацию в предвыборной борьбе”.