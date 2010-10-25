Тимошенко не понравилась книга о ее «слабости»

Лидер партии “Батьківщина” Юлия ТИМОШЕНКО считает технологией книгу о ней, изданную в России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции в Хмельницком.

“Там преподносится о моей слабости, неспособности… Однако наиболее интересное в конце книги: политическая жизнь ТИМОШЕНКО завершена. Понимаете, если платят за такие произведения, то это технология, которая проносится в сознание людей через фальшивую оппозицию, купленных депутатов”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам лидера “Батьківщини”, ее радует тот факт, что “не только властная машина Украины брошена на то, чтобы справиться со слабым политиком ТИМОШЕНКО”.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, о ее авторитете и силе свидетельствуют также внесенные летом изменения в законодательство, которыми блокам политических партий запрещено принимать участие в местных выборах.

По ее мнению, с авторитетом “Батьківщини” не хочет считаться Президент Виктор ЯНУКОВИЧ, “который создает партии-клоны”.

Как сообщал УНИАН, 14 октября в Москве презентовали книгу “Антропология власти. Юлия Тимошенко”.

Автор книги, руководитель отдела гуманитарных исследований Российского института стратегических исследований Тамара ГУЗЕНКОВА сообщила, что работа над книгой длилась около года.

По словам Т.ГУЗЕНКОВОЙ, в книге рассматриваются современные процессы в Украине сквозь призму деятельности Ю.ТИМОШЕНКО. Особенностью книги является то, что этот политик рассматривается не только как политический, но и как психологический, а также культурно-антропологический феномен.

По словам Т.ГУЗЕНКОВОЙ, книга не является политологической – «иначе она появилась бы накануне выборов», а научной.

Книга состоит из 10 разделов. Среди них такие, как: «Политический генезис», «Партия и ее лидер», «В оппозиции», «Во власти». Также «Миф о главном герое» и «Контрмиф и демиф». Третья часть включает разделы «Власть и тело», «Язык как средство власти» и «Гендер и власть». Завершает книгу раздел «От власти к безвластию».

По словам Т.ГУЗЕНКОВОЙ, книга вскоре появится и в Украине. «11 ноября презентация моей книги состоится в Киеве», - сказала она.