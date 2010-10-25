В ГПУ утверждают, что у них - лишь одно дело о продаже оружия
17:53, 25 октября 2010Политика
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До сих пор проводят проверки
В производстве Генеральной прокуратуры Украины нет новых уголовных дел о незаконной продаже за границу украинского оружия.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, комментируя информацию некоторых СМИ о якобы возбуждении уголовного дела по факту продажи Грузии отечественного оружия.
"В производстве Генпрокуратуры находится одно уголовное дело, которое было возбуждено еще несколько лет назад по факту незаконной продажи оружия Украиной в 2005 году. По этому делу проводятся проверки. Никаких дел против конкретных лиц еще никто не возбуждал", - отметили в пресс-службе.
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