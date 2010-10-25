Грищенко снова расскажет Европе об украинских приоритетах

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО 25-26 октября будет находиться с рабочим визитом в Брюсселе.

В ходе визита будет проведена традиционная ежегодная встреча Украина – ЕС на уровне министров иностранных дел.

Делегацию ЕС возглавит Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политики безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кэтрин ЭШТОН.

Встреча будет посвящена обсуждению вопросов внутреннего развития Украины и ЕС, приоритетних направлений сотрудничества между Украиной и ЕС, а также региональных и международных вопросов.

К.ГРИЩЕНКО также встретится с Комиссарами ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном ФЮЛЕ и по вопросам внутренних дел Сесилией МАЛЬСТРЕМ. В ходе этих встреч особое внимание будет уделяться вопросам переговоров относительно заключения соглашения об ассоциации и безвизовом диалоге Украина-ЕС.

Кроме того, К.ГРИЩЕНКО встретится с представителями ключевых политических сил Европейского парламента и обсудит вопросы внутриполитического развития Украины, в частности ход подготовки к местным выборам в Украине. Во время пребывания в Брюсселе К.ГРИЩЕНКО примет участие в публичном мероприятии, организованном Центром европейских политических исследований и фондом Дж.Маршалла. В своей речи министр очертит приоритеты внешней политики Украины.

Во время встречи со своим бельгийским коллегой Стивеном ВАНАКЕРЕ К.ГРИЩЕНКО обсудит перспективы двустороннего украинско-бельгийского сотрудничества.