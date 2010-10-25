Ульянченко: Ющенко строит себе дачу за собственные средства

Экс-президент Виктор Ющенко строит себе дачу в Новых Безрадичах за собственные средства.

Об этом заявила экс-глава секретариата президента, бывший глава совета партии "Наша Украина" Вера Ульянченко в эфире "Радио "Свобода".

"В Безрадичах он еще раньше строил. Я не думаю, что он вытащил наши с вами деньги. Оно (жилье) в действительности не дорогое", - заявила она.

"И никаких там миллионных домов нет. Это здания привезенные, часть из разных уголков Украины, разобранные деревянные постройки и собранные. Это совершенно разное строительство", - отметила Ульянченко.

"Я не думаю, что есть вообще такие примеры в мире, где бедные и безкартузые служат государству", - сказала она.

Как известно, экс-президент продолжает жить в президентской резиденции в Конча-Заспе под Киевом, поскольку в его хуторе в Безрадичах продолжается ремонт, замечает Украинская правда.