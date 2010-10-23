"Батьківщина" требует отозвать "клонированные" списки в Тернополе

В Тернополе ВО «Батьківщина» требует от городской избирательной комиссии отозвать кандидатов в депутаты в многомандатном избирательном округе и одномандатных мажоритарных избирательных округах по выборам в городской совет, которые были зарегистрированы бывшим руководителем городской организации партии Сергеем КИРИКОМ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Батьківщина», соответствующее обращение в ТИК удалось зарегистрировать лишь после обращений председателя областной организации ВО «Батьківщина», народного депутата Василия ДЕРЕВЛЯНОГО к прокурору области, председателю облгосадминистрации и Центральной избирательной комиссии.

По данным пресс-службы, после прихода председателя городской организации ВО «Батьківщина» Андрея АРТЕМОВИЧА с обращением председатель ТИК Иван ЧЕРНОЗУБ отказался его регистрировать, мотивируя это тем, что обращение члены ТИК еще должны изучить. После настояний зарегистрировать документ, а уже потом его изучать и принимать решение, как реагировать на него, И.ЧЕРНОЗУБ забрал журнал регистрации входящей документации и ушел из ТИК. Вернул он журнал, по данным пресс-службы «Батьківщини», лишь после вмешательства В.ДЕРЕВЛЯНОГО.

В «Батьківщині» также заметили, что перед этим лидер партии Юлия ТИМОШЕНКО направила в ТИК письмо с требованием в соответствии с законом о местных выборах отменить решение Тернопольской городской избирательной комиссии о регистрации избирательного списка кандидатов в депутаты в многомандатном избирательном округе и одномандатных мажоритарных избирательных округах по выборам депутатов Тернопольского городского совета, подписанные С.КИРИКОМ.

Это требование в пистме Ю.ТИМОШЕНКО мотивировала тем, что С.КИРИК в соответствии с решением бюро Тернопольской областной организации «Батьківщини» от 26 сентября не является членом партии и председателем ее Тернопольской городской организации, а потому не имел права созывать и проводить партийную конференцию, а также подписывать документы от имени партийной организации.

Как сообщал УНИАН, в Тернополе от ВО «Батьківщина» в ТИК зарегистрирован список кандидатов в депутаты городского совета, который подал тогдашний руководитель городской организации партии С.КИРИК. В тот же день председатель областной организации «Батьківщини» В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ сообщил, что С.КИРИК похитил партийную печать, провел нелегитимную конференцию и зарегистрировал нелегитимный список. На следующий день С.КИРИКА исключили из партии и сняли с должности руководителя городской организации.