Яценюк заявляет, что Партия регионов готовит «карусели»

Народный депутат Украины, лидер партии «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что в Украине начался процесс «большого политического переселения народа» с целью улучшить результат Партии регионов на местных выборах в определенных населенных пунктах. Об этом он заявил на пресс-конференции в Сумах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен», А.ЯЦЕНЮК отметил, что «благодаря избирательному закону сейчас является возможным фактически целые районы Донецкой области вывозить туда, где нужно подкорректировать результат местных выборов». Он прибавил, что это, в частности, будет применено в Сумской и Днепропетровской областях. По его словам, «это усовершенствованная «карусель», которая была испытана в 2004 году».

Лидер «Фронта перемен» обратился к Партии регионов: «Не знаю, сколько вы благодаря этой «карусели» соберете голосов, но я знаю точно, что вы отберете у действующего Президента процентов 10 рейтинга, если вы будете дальше так себя вести. Я уже не говорю о «красной карточке» недемократичности местных выборов от международного сообщества, которая становится все ближе с приближением даты выборов».

А.ЯЦЕНЮК убежден, что желание провластной партии получить большинство во всех местных советах любой ценой не оправдано. «Получить поддержку населения через админресурс неэффективно. Получить большинство можно только через одно – через тяжелую работу, через выполнение всего того, что пообещали», - отметил он.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что кандидаты в депутаты и на должности мэров городов от «Фронта перемен» чувствуют «существенное давление» на этих выборах. По его словам, «новости о предвыборных гонках фактически превратились в криминальную хронику и это уже сигнал для страны».

Он убежден, что «Партии регионов нужно наконец понять, что выборы - не война, а тем более - не криминальные разборы».

Лидер «Фронта перемен» сообщил, что вчера в Светловодске Кировоградской области совершено нападение на кандидата от «Фронта перемен» в областной совет: «И это уже не одиночные случаи».

По его словам, через угрозы со стороны власти, например, на Сумщине в Буринском районе отказались идти на выборы половина кандидатов со списка партии «Фронт перемен». А.ЯЦЕНЮК сообщил, что этим людям «поступали анонимные звонки с угрозами, а кое-кому даже целенаправленно звонили руководители райгосадминистраций».

А.ЯЦЕНЮК обратился к представителям правоохранительных органов, к Генеральному прокурору Алекссандру МЕДВЕДЬКО и министру внутренних дел Украины Анатолию МОГИЛЕВУ с призывом немедленно расследовать факты нападений и угроз.