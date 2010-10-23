Партия Балоги обвиняет СБУ в давлении на их кандидата

Партия “Единый Центр” намерена в суде обжаловать задержание своего кандидата в мэры Донецка Андрея АМБРОСЕНКА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

Согласно сообщению, сегодня в Киеве состоялось экстренное заседание коллегии лидеров “Единого Центра”, на котором обсуждалось задержание Управлением Службы безопасности Украины в Донецкой области кандидата на должность городского председателя Донецка от “Единого Центра” А.АМБРОСЕНКА.

Лидеры “Единого Центра” расценили взятие под стражу своего однопартийца как средство политического давления за неделю до местных выборов 31 октября. “На сегодня А.АМБРОСЕНОК является одним из реальных претендентов на должность мэра Донецка. Поэтому областная власть задействовала весь имеющийся у нее арсенал средств, чтобы сделать невозможным участие кандидата от “Единого Центра” в финальной стадии избирательной гонки”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что инструментом политической изоляции А.АМБРОСЕНКА стало областное подразделение СБУ. Оно возобновило уголовное дело многолетней давности, по которому нынешний кандидат в мэры выступал свидетелем. При этом к компетенции спецслужбы не относится расследование дел по статье, которую привязывают политику. Таким образом, очевидной является искусственная фабрикация уголовного преследования человека, который имеет высокие шансы занять должность донецкого городского председателя. Силами Службы безопасности местная власть зачищает политическое поле от наименьших проявлений инакомыслия и конкуренции, говорится в сообщении.

Лидеры “Единого Центра” констатировали, что задержание коллеги по партии прошло с грубыми нарушениями, представители УСБУ не предоставили никаких мотивированных объяснений своим действиям.

На заседании также отмечалось, что инцидент с А.АМБРОСЕНКОМ стал вторым резонансным фактом преследования членов “Единого Центра” на Донбассе. До этого прямо во время получения удостоверения кандидата на должность городского председателя Белозерска Донецкой области сотрудниками милиции был взят под стражу 62-летний Владимир ШВЕЦ – заместитель директора шахты, известный и уважаемый в городе человек. Несмотря на его больное сердце, следователи вынесли постановление именно об аресте В.ШВЕЦА, а судья объявил свое решение прямо в кардиологическом отделении больницы.

В ситуации, сложившейся в связи с задержанием А.АМБРОСЕНКА, коллегия лидеров “Единого Центра” заявила свой протест. “Решено обжаловать в суде все действия в отношении однопартийца со стороны УСБУ в Донецкой области, если спецслужба не откажется от политического преследования. Партия также оставляет за собой право начать бессрочное пикетирование зданий областного и центрального управлений СБУ в знак протеста против прессинга в отношении кандидата на должность городского председателя Донецка А.АМБРОСЕНКА. “Единый Центр” доведет исчерпывающую информацию об инцидентах со своими однопартийцами до ведома представителей международных организаций, которые будут наблюдать за проведением местных выборов в Украине”, – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сотрудники УСБУ в Донецкой области утром 22 октября задержали А.АМБРОСЕНКА.

Один из лидеров партии Игорь КРИЛЬ сообщил, что А.АМБРОСЕНОК был вызван в УСБУ для выяснения деталей по уголовному делу многолетней давности, которое периодически закрывают и возобновляют, и в котором он ранее фигурировал в качестве свидетеля. При этом А.АМБРОСЕНКА лишили возможности пригласить адвоката или даже воспользоваться телефонной связью.